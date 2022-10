La voglia di contare | il senso d' appartenenza | problemi in famiglia o a scuola Sono fattori che possono spingere i ragazzi a unirsi alle gang

Leggi su iodonna

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Hanno tra i 15 e i 17 anni,soprattutto italiani, si muovono in gruppo, maal massimo dieci. Minacciano i coetanei, li bullizzano, li picchiano. Compiono atti vandalici, schiamazzi notturni, spesso scatenano risse. Molti di loro commettono furti, a volte rapine, qualcuno spaccia stupefacenti.i componenti dellegiovanili che ormai dilagano in tutte le città, un universo di piccoli criminali che però appaiono sempre più violenti e pericolosi. Perché il dominio sugli altri lo esercitano anche attraverso i social, pubblicando video delle loro imprese oppure mettendo in giro filmati con ragazze nude o in atteggiamenti intimi ridotte a preda. ...