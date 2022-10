“La vita bugiarda degli adulti” | ecco la serie tratta dal libro di Elena Ferrante

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Lasarà suddivisa in sei episodi Si chiama La, ed è la nuovadal romanzo di, come successo come con “L’Amica Geniale”. Sei episodi che si ispirano all’omonimo romanzo, edito da Edizioni E/O, che debutteranno il 4 gennaio 2023. Netflix ha rilasciato oggi il teaser poster, che offre un ulteriore sguardo all’interno delladiretta da Edoardo De Angelis. Protagonista Valeria Golino nel ruolo di Vittoria e Giordana Marengo in quello di Giovanna. Alessandro Preziosi è Andrea, il padre di Giovanna, mentre Pina Turco è Nella, la madre. Laè scritta da ...