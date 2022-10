La tv russa Rt sospende l’anchorman che voleva bruciare i bimbi ucraini

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La tvRT (ex Russia Today) ha sospesoAnton Krasovsky in seguito alle sue dichiarazioni che incitavano alla violenza contro la popolazione ucraina: lo ha reso noto su Twitter la capo redattrice dell’emittente, Margarita Simonyan. Ieri il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, aveva esortato i governi a bandire l’emittente accompagnando la richiesta con un estratto di una trasmissione in cui si incita alla violenza contro gli. Krasovsky, aveva fatto notare Kuleba ritwittando un post del Russian media monitor, suggerisce di “annegare obambini, fa commenti orribili sugli stupri dei soldati russi, dice che l’Ucraina non dovrebbe esistere e che gliche resistono alla Russia dovrebbero essere fucilati”. “Per ora sto interrompendo la ...

... il ministro degli Esteri ucraino aveva protestato, e Twitter ha sospeso l'account della tv, prima che Krasovsky si scusasse: "Succede, mi sono lasciato trasportare" La televisioneRT - un ...2022 - 10 - 24 10:15:04 Tvanchorman: voleva "bruciare" bimbi ucraini La tvRT (ex Russia Today) ha sospeso l'anchorman Anton Krasovsky in seguito alle sue dichiarazioni che ...La tv russa RT (ex Russia Today) ha sospeso l’anchorman Anton Krasovsky in seguito alle sue dichiarazioni che incitavano alla violenza contro la popolazione ucraina: lo ha reso noto su Twitter la capo ...La controffensiva ucraina punta verso la città di Kherson, dove gli occupanti hanno creato una nuova milizia con cittadini locali. Intanto i russi bombardano Mikolaiv, e secondo il New York Times Isra ...