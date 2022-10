La sinistra vuole censurare il governo | qual è la parola proibita

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Non poteva mancare la rissa anemmeno sul nome del Ministero dell'Istruzione che ora diventa dell'Istruzione e del Merito. E proprio la"merito" ha scatenato la rissa tra il Terzo Polo e la Cgil. Ad aprire le danze è stato il segretario Maurizio Landini: "Trovo sia sbagliato, quando parliamo di istruzione in un Paese dove c'è questo livello di diseguaglianze, introdurre lamerito: rischia di essere uno schiaffo in faccia per chi può avere tanti meriti ma parte da una situazione di diseguaglianza. Bisogna mettere le persone nella condizione di dare il meglio di sé e quindi di avere le stesse possibilità". A stretto giro gli risponde Calenda, leader di Azione: "Il merito è l'unico antidoto a una società classista o a una società appiattita sull'ignoranza. Come realizzare il merito in modo giusto è un ...