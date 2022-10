La sinistra francese contro la stretta di mano Macron - Meloni | ' Compiacenza verso il fascismo'

...una signora che ancora brandisce la Fiamma fascista senza nemmeno avere il coraggio di dire che è fascista La stretta di mano tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni fa insorgere la, ...L'incontro tra il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron, in visita a Roma e la nuova presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha scatenato reazioni indignate all'interno della. La deputata dei Verdi Sandrine Rousseau ha parlato su France 2 di 'condiscendenza di Macron verso il fascismo e l'estrema destra'. 'E' il primo capo di Stato europeo a vederla. ...La sinistra francese si è sollevata dopo il vertice (informale) tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, il primo leader straniero a incontrare la nuova Premier italiana. Diversi esponenti politici ...Per capire l'arrivo al potere della destra postfascista bisogna anzitutto ricordare che in realtà hanno avuto meno voti di tutti gli altri partiti, cioè ...