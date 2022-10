La Serie A sull’orlo del fallimento ora ha un santo in Paradiso | niente tasse e stadi nuovi | la questua al ministro Abodi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Quando si è disperati, non resta che accendere un cero e votarsi a qualche. Il calcio italiano spera di averne trovato uno in: il neodello Sport, Andrea, conosce bene il mondo del pallone (in passato è stato presidente dallaB, ora viene dal Credito sportivo che collabora con molti club), sarà sensibile alle sue esigenze. O almeno questo si augurano i padroni del calcio. Che hanno già pronta la lista della spesa:, l’elemosina miliardaria che un movimento fallito e decadente pretende dallo Stato. “Una straordinaria notizia per il calcio italiano”. “Profilo ideale, sicura garanzia di competenze e professionalità per favorire le riforme del calcio”. Nel profluvio di ...