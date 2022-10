La scuola in rivolta sul ministero al Merito E il caso diventa politico | scontro tra Calenda e Landini

Agenzia ANSA

'Ora basta'. Gli studenti del Medio Campidano hanno fatto sciopero e sfilato a Cagliari in corteo fino al Consiglio Regionale per chiedere pullman più sicuri per andare a, più puntuali e meno affollati. 'Spesso siamo costretti ad entrare alla seconda ora - hanno spiegano in coro - e non abbiamo mai tempi certi per il ritorno a casa'. Nel mirino l'azienda ..."Dal caro bollette alle crisi aziendali che stanno minando i livelli occupazionali, da una...particolare attenzione " ha continuato il segretario generale di Confintesa " dovrà essere... Scuola: studenti Medio Campidano in rivolta per i trasporti Il segretario della Cgil: "Uno schiaffo in faccia a chi parte da una situazione di diseguaglianza". Il leader di Azione: "Il merito è ...Baby gang, analisi del fenomeno ma soprattutto prevenzione. E' questo il fulcro degli incontri che gli esperti di Libertas Margot stanno ...