(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nella controversa epoca che stiamo vivendo, larimane una chiave interpretativa essenziale, per dare un nome alle cose e definire i fenomeni. «La narrazione è un gesto, una disciplina fisica che porta a un compimento spirituale», ha ricordato in occasione del recente Festival di Mantova, Alessandro Baricco, rileggendo l’opera di Beppe Fenoglio. Un gesto, quello della narrazione, che si compone di tre momenti: l’individuazione della storia, lo spazio sferico, l’orizzonte che contiene la “trama”, che è la ferrovia che attraversa il racconto. Tutt’altra cosa lo “stile”, che bisogna coltivare come il talento, la molla che proietta scrittore e fruitore sulle ali del sogno. Non si tratta di indulgere in un vuoto esercizio estetico. La “crisi di pensiero” delle società occidentali, come denunciato da Edgar Morin, che rende miopi le leadership a tutti i livelli, ha ...

L'Eurispes.it

... tante riflessioni e anni di, ma ora è possibile tirare le somme di Boris 4, il miracolo ... in cui il singolo elemento suona il propriocon virtuosismo. Accanto alle colonne ...... non a distruggere, e Audi vuole farsi promotrice di questo impegno usandola come... Secondo loro, ad esempio, così come Socrate e Platone hanno visto lasoppiantare l'oralità e ... La scrittura strumento per capire il presente - L'Eurispes «Volevamo scrivere che la Commissione di inchiesta ha partorito un topolino», scrivono Liviana Marelli e Paolo Tartaglione del CNCA in una durissima analisi della relazione conclusiva presentata a fin ...Scrivere, così come parlare, comunicare, tramandare, è un’azione verso cui l’essere umano tende da sempre per trasmettere una parte di sé: un atto semplice ma ...