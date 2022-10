La Russia vuole farvi credere che la cultura del Donbas non sia mai stata Ucraina Ma non è vero

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine Omaggio all’+ New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e stazioni di tutta Italia. Lo si può ordinare qui.—————————————— La storia si ripete. In questo preciso istante i russi, sotto gli occhi di tutti, stanno cancellando dalla faccia della terra Mariupol’, Sedonec’k, Lysyc?ans’k e altri piccoli paesini della regione di Donec’k e Luhans’k. Si tratta non soltanto di conquistare i territori, ma di far si? che tutti dimentichino che in quei posti c’e?e c’e? ancora l’. I russi lo hanno gia? fatto nel passato. I vertici del Partito comunista hanno cercato in tutti i modi di cancellare qualsiasi storia delche non fosse quella sovietica. Per questo e?taciuta la ...