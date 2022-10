La Russia punta il Sahel. Lì si giocherà la rivalità con gli europei

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il Burkina Faso ha subito, lo scorso mese, il quarto colpo di stato in due anni, esemplificando la profonda ondata di instabilità che vive oggi l’Africa Occidentale. La Francia, storicamente impegnata nell’area sub-sahariana, sta soffrendo del fallimento delle operazioni “Barkhane” e “Takuba” e di una generale crisi di legittimità, derivante dall’astio delle popolazioni locali verso quella che viene ancora percepita a tutti gli effetti come una nuova presenza coloniale — presenza per peraltro inutile visto che ha fallito nella sua missione di portare sicurezza e stabilità nella regione contro i vari gruppi jihadisti che si propagano nell’area. Il colpo di stato, che ha portato al potere il giovane capitano Ibrahim Traoré, è stato accolto con ostilità dall’Unione Africana, dall’Europa e dagli Stati Uniti, ma diversi Paesi hanno fatto le loro congratulazioni al nuovo leader. Su tutti ...