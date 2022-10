La romanista Meloni | il milanista Salvini | ecco per chi tifano tutti i ministri

Leggi su iltempo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Sabato il giuramento, ieri il primo Consiglio dei. La XIX legislatura è ormai aperta con la prima donna Primo ministro della storia italiana a guidare la sua squadra di Governo. Giorgiarealizza il suo sogno e scrive una pagina di storia della Repubblica, dopo aver accettato l'incarico senza riserve (solo in quattro prima di lei). Una squadra variegata quella composta dalla leader della Garbatella, così come lo è l'appartenenza calcistica dei vari componenti. Sulla falsa riga dei suoi predecessori (Mario Draghi e Giuseppe Conte),tifa Roma. Romana e, la premier conferma la sua fede giallorossa nonostante le simpatie laziali espresse in gioventù. Il derby capitolino trova due rappresentanti di fede biancoceleste, Francesco Lollobrigida, che guida il Ministero dell'Agricoltura e della ...