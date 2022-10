La prima è la sorella Arianna

Leggi su iodonna

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Poteva essere il momento della svolta e, invece, Giorgia Meloni,donna premier della Repubblica Italiana non ha portato quella rivoluzione tanto attesa per l’universo femminile in politica. Per carità, le donne non mancano nel nuovo Governo, ce ne sono 6 su 24. Ma quasi nessuna ha avuto un ministero di “peso” (come si definiscono Economia, Giustizia, Esteri, Interni). Nasce il governo Meloni: chi sono le sei ministre scelte dalla nuova presidente del Consiglio X ...