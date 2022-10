“La povertà è in crescita | urge mettere al centro il lavoro e lo sviluppo” | D’Amato sul report della Cisl

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “L’aumento delle persone che chiedono aiuti alimentari è un dato assolutamente preoccupante. Occorreall’emancipazione, ovvero creare, dare, dare istruzione e far muovere l’ascensore sociale che oramai è bloccato. Desidero ringraziare il segretario generale diLazio, Enrico Coppotelli per lo studio condotto da ActionAid che fotografa una situazione di disagio che rappresenta un campanello d’allarme importante per tutte le istituzioni”. Lo dichiara l’Assessore alla SanitàRegione Lazio, Alessio(nella foto). Max L'articolo proviene da Italia Sera.

