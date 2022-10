La pagella del lunedì del tennis mondiale | brilla l' Italia delle eccellenze

A cominciare da Tsitsipas ancora ko in finale TIAFOE: voto 2 Da leone a pecora: il nuovo eroetennis afroamericano è troppo legato alle sue lune e, come regolarità non vale ancora i "top ten". ...... primagioiellonigeriano, cui basta un lampo per mettere a tacere l'Olimpico. Roma - Napli: le pagelle dei giallorossi . Roma - Napoli: le pagelle degli Azzurri . Roma - Napolidell'...MUSETTI E RUNE: voto 10 Settimana da favola, di concretezza e fantasia, per i due gioielli del tennis mondiale che sbancano Napoli e ...I giudizi sulla prestazione della squadra di Mourinho, sconfitta 1-0 all'Olimpico dagli azzurri di Spalletti (a cura di Antonio Giordano) ...