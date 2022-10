La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia | «Ecco le vere ragioni del caos nel Regno Unito» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Liz Truss è stata la premier delcon il mandato più breve di sempre, appena 45 – travagliati – giorni. A inizio settembre l’ex ministra degli Esteri dell’esecutivo di Boris Johnson aveva vinto a sorpresa le primarie dei Tory contro lo sfidante Rishi Sunak e si era insediata a Downing Street promettendo un ambizioso taglio delle tasse e della spesa pubblica. La sua manovra economica di impronta neoliberista è stata però subito osteggiata non solo dall’opposizione, ma anche dai mercati e dal suo stesso partito, costringendola a una rocambolesca marcia indietro che non è bastata a salvare la sua poltrona. Dopo aver rinunciato al suo piano e aver sostituito il suo cancelliere dello Scacchiere, ha dovuto incassare le dimissioni della ministra dell’Interno per poi annunciare le proprie. Ma è davvero solo l’economia la causa del suo ritiro? «Non ...