La mediazione civile e civile e commerciale in Italia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Glini, statistiche alla mano, sono un popolo oltremodo litigioso. In particolar modo nel Sudil ricorso ai Tribunali costituisce una consuetudine estremamente diffusa, anche per risolvere questioni di scarso valore economico. La Giustiziana, negli anni si è però, purtroppo, dimostrata incapace di rispondere adeguatamente ad una così grande “sete di Giustizia” in quanto endemicamente caratterizzata dai lunghi tempi dei suoi processi, tanto da essere perennemente inserita nella parte più bassa della classifica mondiale sull’efficienza dei sistemi giudiziari. Situazione questa che, da un lato, ne ha fatto aumentare a dismisura i costi e, dall’altro, ha drasticamente ridotto gli effetti pratici prodotti da sentenze emesse dai giudici anche dopo molti anni di attesa. Un tentativo di porre una soluzione a tale ...