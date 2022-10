(Di lunedì 24 ottobre 2022) «L’estensione dellaTax al 15%,41, la riforma deldie la pace fiscale». Sono queste le priorità economiche dell’Italia stilate dnel vertice tenutosi oggi a Roma. Ad annunciarlo, con un post su Facebook e Instagram, è il responsabile del programma e coordinatore dei dipartimenti del partito: Armando Siri.riunione era presentiil vicepremier Matteo Salvini e il neo ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Nell’incontro, spiega il Carroccio in una nota, si è quindi discusso di come superare la legge Fornero e di interventi strutturali alle cartelle esattoriali. La riunione è avvenutavigilia del voto di fiduciaCamera sul governo Meloni, con la premier ...

Open

Una cosa su cui, già prima dei fatti, le associazioni animaliste avevano levato gli scudi con laantivivisezione (Lav) che proprio 'alla pressione venatoria' aveva attribuito la responsabilità ...Lavorrebbe un limite 'puro', ovvero slegato dall'età anagrafica e che guardi solo agli anni di contributi del lavoratore. Ciò consentirebbe, quindi, ad alcuni di andare in pensione a età ... La Lega torna alla carica sulla Flat tax e Quota 41: «Al lavoro per cambiare anche il Reddito di cittadinanza» Bollette più basse, merito del prezzo del gas che è sceso sensibilmente negli ultimi giorni. Il motivo è presto spiegato: le scorte europee di metano sono state ...'Fare partire il cantiere del ponte è uno dei miei obiettivi, creerebbe 100mila posti di lavoro. Torneremo a far rispettare leggi e confini.