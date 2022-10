La Juventus non avrebbe gradito il mancato rinnovo ad ingaggio minore di Cuadrado

Quattro gol e un paio di mesi dopo, Arkadiusz Milik fa il primo bilancio sulla nuova vita in bianconero. Ne parla con l'Equipe, evocando il sogno realizzato di giocare per laun traguardo, ma un nuovo punto di partenza dopo 18 mesi e 30 gol in 55 gare con il Marsiglia, con l'idea di recuperare il tempo perduto in questa stagione nata storta per la banda di ...Lasi qualifica agli ottavi di Champions se: vince le prossime due partite (in casa del Benfica e a Torino col PSG) e almeno una tra PSG e Benficava oltre il pari contro il Maccabi. In ...Gianluigi Buffon, nonostante un momento complicato per colpa di alcuni problemi fisici, rimane il portiere titolare del Parma.La Roma, che non è più la Rometta insidia il primato della Juventus che in quegli anni vince sempre. Il 10 maggio 1981 a due giornate dalla fine del campionato, si sfidano a Torino in uno scontro ...