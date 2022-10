La fotografia etica che non mira a piacere

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Purtroppo si è concluso ieri il Festival delladi Lodi, che un mio lubrico sguardo distratto a una pubblicità aveva trasformato in promettente Festival dellaerotica, prima di mettermi a girare attorno al cartellone per scoprire dove fossero cadute quelle tre letterine piuttosto dirimenti che lo avrebbero reso Festival dellaest. Né erotica né est, dunque, laa non stimolare il desiderio né a garantirealla vista; obiettivo delle venti mostre sparse in città e dintorni era infatti “approfondire la straordinaria varietà antropologica e culturale dei popoli”, “dare voce e supporto all’impegno sociale dei fotografi”, “conoscere la realtà, ...

Il Foglio

