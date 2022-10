La forza del Governo Meloni sta nella sua chiarezza politica e culturale

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Per la prima volta non soltanto unè guidato da una donna, ma sempre per la prima volta undi destra sembra avere una posizionemolto netta. Siamo abituati a ragionare sempre con categorie economiciste quando si tratta di potere italiano, ma è la cultura il sostrato più forte di ogni svolta. La ridenominazione dei ministeri, la scelta di figure politiche che da anni lavorano sul fronte del conservatorismo e la messa in discussione dei pilastri del pensiero progressista, una leadership forte che ha messo in piedi - tra opposizione e moderazione - una svolta. Questo approccio per certi versi ideologico e identitario del, segnala una novità ma per molti aspetti chiarifica e semplifica ...