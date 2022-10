La fake news di Macron che “vigila” sulla Meloni

(Di lunedì 24 ottobre 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:25 L’incontro, gli opposti che si attraggono… 03:48 La solitadi Repubblica: “L’Eliseo vigilerà sui diritti in Italia”. Poi leggi il pezzo e a dirlo non è mica, che infatti non lo dice. Ma fonti dell’Eliseo, ovviamente anonime. Le stesse fonti che dissero a Repubblica che i partiti italiani erano pagati dai russi. 07:55 Lungo passaggio di consegne tra Draghi ee Cingolani resta. Ricolfidestra moderata della. Francocontinuità con l’agenda Draghi. 11:50 Parola ai commensali. 12:25 Il ministro Lollobrigida contro il Nutri-Score… 13:48 Intervista mitica di Carlo Nordio al Messaggero che se facesse un decimo di quello che dice sarebbe ...

26/10/2022 - Collegio Celimontano , incontro con studentesse su informazione e, ore 20.30. 27/10/2022 - CRE , riunione comitato direttivo , ore 18.30. 28/10/2022 - MFE/UxE, c/o ... Fake news ed elezioni, le norme Ue saranno un argine adeguato Casi recenti e scenari Tutti gli allarmi che hanno sventolato ai quattro venti si sono sgonfiati di fronte alla realpolitik. Le profezie nere che le opposizioni hanno sciorinato si sono - al momento - rivelate bufale: ecco ...L'ultima app a fare discutere e a richiamare l'attenzione del Garante privacy è FakeYou, che permette di riprodurre testi con le voci di personaggi noti. Ma i rischi insiti negli strumenti di Deepfake ...