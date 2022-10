La disastrosa proposta di matrimonio di George Clooney

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Che il loro sia un grande amore, non ci sono dubbi. Che la storia poteva andare in tutt’altra direzione, è altrettanto vero. Perché sentite un po’ come è andata ladidiad Amal: un disastro: parola di. Foto Ansa Il loro oggi è un grande amore. Riconosciuto da tutti. E celebrato dai diretti interessati ogni volta che c’è un fotografo in circolazione. Però, i primi passi della relazione dicon Amal Alamuddin sono stati un po’ incerti. Culminati nelladiche il divo ha fatto alla futura moglie Amal. E che ha raccontato in diretta tv. Oggi ridendo. Quel giorno, invece… L’interviste di ...

George Clooney ha raccontato della sua "di matrimonio ad Amal Ora sono genitori di due gemelli, Elia e Alexander Clooney di Giovanni Ferrari A l cinema è un uomo impeccabile, di quelli che non ne sbagliano una. Nella ...L attore rivela i retroscena delladi matrimonio rivolta all avvocata per i diritti umani. George Clooney definisceladi matrimonio all oggi moglie ...Sentite un po' come è andata la proposta di matrimonio di George Clooney ad Amal Clooney: un disastro: parola di George.A l cinema è un uomo impeccabile, di quelli che non ne sbagliano una. Nella realtà, invece, anche George Clooney colleziona qualche figuraccia qua e là. Come tutti noi. Anche in momenti importantissim ...