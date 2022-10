Kvaratskhelia | il papà rivela | notizia sul contratto e le voci di mercato sul Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ildi Khvicha, Badri Kvaratshkelia, ha rilasciato un’intervista a Imedi TV parlando del momento che sta vivendo il figlio al Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Quando sei sulle tribune dello stadio del Napoli e il tuo cognome è urlato da 60mila tifosi, questa sensazione non può essere trasmessa. Soprattutto quando si tratta di un calciatore che arriva dal campionato georgiano. FOTO: Getty –NapoliNapoli, ilparla dele delle notizie di calcioSono sempre stato convinto che Khvicha sarebbe stato in grado di fare bene fin dall’inizio. Non ha bisogno di presentazioni o troppe parole, ha dimostrato quello che sa fare. Non ci sono gruppi nella squadra, c’è unità. Si sente un atteggiamento ...