Juventus | Milik | “Il bianconero era un vecchio sogno”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “La Juve era unma ora è soprattutto un punto di partenza, non posso dire a me stesso di essere arrivato, perché sto giocando qui, dove volevo essere. Mi sono prefissato nuovi obiettivi quando sono arrivato qui, che tengo per me. Sono molto motivato”. Lo ha detto l’attaccante dellaArkadiusznel corso di un’intervista all’Equipe. Poi ricorda l’esperienza al Napoli: “Ho giocato quattro anni lì e questo mi ha aiutato nei primi passi qui -sottolinea il 28enne polacco-. Parlo bene l’italiano e questo è un vantaggio importante, non ho problemi a capire l’allenatore, tutte le istruzioni che mi dà. Allora conoscevo già questo campionato. Lami inseguiva sin da quando ero a Napoli, ma allora non fu possibile trovare l’incastro. Siamo felici di esserci ritrovati oggi”. Per ...

Tuttosport

(3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic;, Vlahovic. All. Allegri. Iscriviti alla newsletterQuattro gol e un paio di mesi dopo, Arkadiuszfa il primo bilancio sulla nuova vita in bianconero. Ne parla con l'Equipe, evocando il sogno realizzato di giocare per la. Non un traguardo, ma un nuovo punto di partenza dopo 18 mesi ... Juventus, dove è andato Milik in accappatoio Per la prossima sessione di calciomercato invernale la Juventus pensa a Grimaldo o Guerreiro per la fascia sinistra. La dirigenza bianconera ha come obiettivo prioritario nel mercato di riparazione l’ ...Milik ha iniziato nel modo migliore la sua avventura alla Juventus. Il club presieduto da Agnelli dovrebbe esercitare il diritto di riscatto ...