Juventus | inchiesta plusvalenze | 15 indagati | respinti i domiciliari chiesti per Andrea Agnelli

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La Procura della Repubblica di Torino ha notificato ai componenti il Cda dellal’avviso di conclusione delle indagini preliminari, che erano iniziate nell’estate del 2021. Analogo avviso è stato notificato a Dirigenti con responsabilità strategiche, ai componenti il Collegio Sindacale ed al Revisore legale. La procura di Torino aveva chiesto gli arrestiper il presidente della, ma il giudice per le indagini preliminari le ha rigettate non ravvedendo pericoli di fuga, reiterazione di reato e inquinamento delle prove. Secondo l’accusa laha alterato i bilanci I reati per i quali si procede – si legge in una nota – sono, principalmente, il falso nelle comunicazioni sociali e false comunicazioni rivolte al mercato, trattandosi di ...

