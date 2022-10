Juventus | Dirigenza indagata per il caso plusvalenze | chiesti i domiciliari

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ladeve far fronte ad una crisi sportiva senza precedenti e, come se non bastasse, il club è finito al centro delle indagini per il. La Procura di Torino ha analizzato i bilanci 2018, 2019 e 2020, iscrivendo gli indagati i nominativi del vice Presidente Pavel Nedved e del Presidente Andrea Agnelli. Labianconera viene accusata di aver compiuto manovre illecite per generarenegli anni fiscali presi in esame.AgnelliSecondo l’accusa ad esempio: “Sussistono concreti elementi per ritenere che i calciatori, in accordo con la società, abbiano rinunciato a percepire, in concomitanza con il periodo pandemico, una sola mensilità e non quattro, come per contro comunicato da ...