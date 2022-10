James Bond | Sam Heughan racconta il suo provino fallito per Casino Royale

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Sam, protagonista di Outlander,come fu il suoper il ruolo diprima di. La caccia al nuovoè aperta, ma questa storia con protagonista Samrisale a prima di, prima ancora che fosse Daniel Craig ad essere designato come 007. L'attore era infatti tra i potenziali interpreti dell'iconico ruolo, ma non tutto è andato come avrebbe dovuto. Come riportano Entertainment Weekly, l'attore di Outlander Samhato nel suo libro Waypoints: My Scottish Journey cosa è accaduto durante ilper il film diretto da Martin Campbell, quello che avrebbe ...