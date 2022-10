Italia-Francia in tv | data | orario e diretta streaming quarti Mondiali femminili rugby 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Inizia il conto alla rovescia per, sfida del girone B deidi, in corso di svolgimento in Nuova Zelanda dall’8 ottobre al 12 novembre. Le azzurre di Andrea Di Giandomenico hanno già centrato un risultato storico: si tratta infatti della prima qualificazione aidi finale in una rassegna iriper l’. Elisa Giordano e compagne, dopo aver chiuso la fase a gironi con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta, non vogliono fermarsi e proveranno a ribaltare il pronostico. Le avversarie saranno infatti le transalpine, reduci anch’esse da due vittorie su tre nel girone, che vanno a caccia di un altro successo per proseguire l’avventura. Chi si aggiudicherà la vittoria? ...