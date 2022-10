Istruzione e Merito | come sarà la scuola con Valditara ministro? Talk con Giannelli | Germani | Pacifico e Corlazzoli LIVE Lunedì 24 ottobre alle 14 | 30

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Giuseppeè il nuovodell', il 45/esimo della storia. Per l'esponente della Lega non è la prima volta a Viale Trastevere: è stato già capo dipartimento per la Formazione superiore e la ricerca al Miur. L'articolo .

Il nuovo Governo, a guida di Giorgia Meloni , si è appena formato. Già nel weekend i nuovi ministri, tra cui quello dell'e del, Giuseppe Valditara , hanno fatto il loro giuramento. Chi vive il mondo della scuola si chiede cosa significa questo cambio di denominazione e quali saranno le priorità del ...La nuova denominazione del Ministero dell'del governo Meloni in ' Ministero dell'e del' sotto il neo - ministro Giuseppe Valditara ha fatto subito discutere, sui social e non solo, dimostrando che la politica è anche capacità di comunicazione. Il primo obiettivo ...Alessandro Fusacchia, ex deputato, è stato Capo di gabinetto al Ministero dell'Istruzione al tempo della Buona Scuola del governo Renzi. Nel suo libro Lo Stato a nudo (Laterza) ci racconta, attraverso ...La scelta dei nomi di alcuni dicasteri definisce l’identità del nuovo esecutivo. Il cambio di denominazione, tuttavia, non è solo un dato formale. Sono necessari interventi di tipo regolatorio per ada ...