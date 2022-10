Inter-Viktoria Plzen in tv | Champions League | dove vederla | probabili formazioni | programma | orario | streaming

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Mercoledì 26 ottobre potrebbe decidersi il destino dell’in UEFA: i nerazzurri ospiteranno a San Siro il, a caccia di tre punti che consegnerebbero la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale. L’ultimo match europeo dell’ha regalato tantissime emozioni, un rocambolesco 3-3 al Camp Nou contro il Barcellona: mercoledì alle 18:45 (in esclusiva su Amazon Prime Video) potrebbe decidersi tutto. Simone Inzaghi, a meno di sorprese, ritroverà tra i convocati Romelu Lukaku ma probabilmente partirà dalla panchina: Edin Dzeko (protagonista di una grande gara, da subentrato, a Firenze) è candidato ad affiancare dal 1? un Lautaro Martinez in gran forma. Non si cambia in mediana visto il rendimento, Alessandro Bastoni potrebbe tornare titolare, avendo ...

