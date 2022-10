Inter | riecco Lukaku | convocazione e spezzone con il Viktoria Plezn

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Romelupronto a tornare a disposione dell’Buone notizie per Simone Inzaghi arrivano da Romelu. L’attaccante belga anche oggi ha lavorato con il grupo e sarà dunque a dispozione per la sfida di Champions League contro ilPlzen di mercoledì. La sua presenza in campo sarà relegata probabilmente ad unodi gara. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport in un aggiornamento sulle condizione del numero 90 nerazzurro. L'articolo proviene damagazine.

La Lula si è ricomposta. Almeno in allenamento. Questa mattina Romelu Lukaku per la quarta volta ha lavorato con i compagni dopo il lungo stop conseguente allo stiramento ai flessori della coscia ...E poi finalmente tu, canterebbe Fiorello. Dopo un'attesa infinitaEnrico Chiesa . Come preannunciato ieri da Allegri in conferenza l'ex viola, infortunato ...successive partite contro Psg eIl belga questa mattina ha lavorato ancora coi compagni: le tappe del ritorno in campo, dal Plzen fino al Mondiale ...Per l'Inter, tanti segnali positivi e una conferma di un gruppo ritrovato e mai domo, spiega La Gazzetta dello Sport ...