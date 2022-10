Inter | Lukaku lavora in gruppo | possibile convocazione con il Viktoria

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Romeluha ricominciato are con iluna suacontro ilPlzen Quarto allenamento inper Romelu, che sembra ormai aver ripreso a pieno regime. Dal suo infortunio del 28 agosto, Gazzetta.it ha riportato che l’attaccante belga è vicino al suo ritorno in squadra. Per quanto rimanga in dubbio, èche sia inserito tra i convocati per la partita contro ilPlzen. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nell'Inzaghi rilancia Bastoni al posto di Acerbi e conferma Calhanoglu in mezzo insieme a Barella e Mkhitaryan , con Asllani in panchina. In porta sempre Onana, mentredovrebbe rientrare ...Buone notizie in casa. Romelu, infatti, si è allenato in gruppo e va verso la convocazione per la sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen. I miglioramenti del belga continuano e l'ipotesi più ...Contro i cechi, Lukaku dovrebbe sedersi in panchina per poi magari entrare in campo a gara in corso. L’ultima apparizione di Lukaku con la maglia dell’Inter, infatti, risale alla trasferta dell’Olimpi ...L'Inter di Lautaro Martinez è reduce da una serie di risultati positivi. Buone notizie per il club, in difficoltà all'inizio della stagione.