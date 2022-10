In Italia 11 606 casi Covid e 39 morti | la positività va giù al 14 | 4%

(Di lunedì 24 ottobre 2022) AGI - Ancora in leggero calo la curva epidemica in. Sono 11.606 i nuovidinelle ultime 24 ore, contro i 25.554 di ieri e soprattutto i 13.439 di lunedi' scorso. I tamponi processati sono 80.319 (ieri 161.787) con un tasso diche dal 15,7% scende al 14,4%. I decessi sono 39 (ieri 52), per un totale da inizio pandemia di 178.633. Le terapie intensive scendono di 3 unità (ieri +2) e con 23 ingressi del giorno diventano 226 in tutto; i ricoveri invece aumentano di 107 unità (ieri -30), per un totale di 7.124. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero diè l'Emilia Romagna con 1.705 contagi, seguita da Lombardia (+1.640), Lazio (+1.535), Veneto (+1.040) e Piemonte (+829). Il numero totale dei ...

Leggi Anche Coronavirus, la situazione dei contagi in: la mappa e i grafici interattivi I numeri della pandemia - Cresce anche se di poco il numero delle ospedalizzazioni da Covid in: i ricoveri in area medica sono 7.124 (107 in più rispetto a domenica), mentre quelli in terapia intensiva 226 (3 in meno, con 23 nuovi ingressi)....riporta + 11.positivi. Gli attualmente positivi nel Paese sono 508.440 . La situazione negli ospedali In 7.124 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d'. ...