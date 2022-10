(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Non ci sentiamo sfregiati né umiliati. Ma ha provocato disappunto l’atteggiamento di Giorgia Meloni. Un disappunto esternato dallo stesso Berlusconi, quando ha posto la questione del condizionale e non dell’imperativo da usare nel dialogo fra alleati”. Lo ha detto a Repubblica il vicepresidente della Camera, Giorgio. “Ci sono state frizioni – spiega parlando della situazione in Forza Italia – fra chi si riteneva iscritto a una fazione e chi all’altra. Ma qui non c’è da fare un dibattito, un congresso alla maniera del Pd. Io credo che durante la formazione del governo molti abbiano messo sul tavolo esperienze, storie personali, legittime aspirazioni che sono state trascurate. Ma non è più il tempo di recriminare, né di cercare vendette. Rilanciamo l’azione del partito, invece, ricollocandoci sul territorio”. “Una giusta riflessione – aggiunge – l’ha avviata Paolo ...

In Fi scoppia la grana doppi incarichi. Mulé: Tajani e Bernini facciano un passo indietro - Ildenaro.it "Non ci sentiamo sfregiati né umiliati. Ma ha provocato disappunto l'atteggiamento di Giorgia Meloni. Un disappunto esternato dallo stesso Berlusconi, quando ha posto la questione del condizionale e n ...Il primo caso nella storia dell'IT italiano di un manager-avatar capace di sdoppiare le proprie funzioni in due società contemporaneamente.