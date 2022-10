Impossibile valutare i danni per ora È successo al Museo Barberini di Potsdam | in Germania

Leggi su iodonna

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Due attivisti di Last Generation – gruppo di protesta per il cambiamento climatico – hanno lanciato del purè di patate contro un quadro di Claude Monet, in undi, in. Un attacco per invitare i politici ad adottare misure efficaci per limitare il cambiamento climatico. Due attivisti di ‘Last Generation’, gruppo di protesta per il cambiamento climatico, hanno imbrattato un olio di Monet aldi, in, TWITTER/Letzte Generation Le proteste di queste settimane: dal latte nei supermercati alla vernice sulle vetrine di Harrods Non è la prima volta che in queste settimane ci troviamo di fronte ad attacchi di questo tipo. In questi ultimi tempi abbiamo infatti assistito a numerosi atti dimostrativi da parte di gruppi ...