Imbrattato quadro di Monet Dai Black lives matter ai gretini | l’idiozia produce solo un grande vuoto

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott – Da Van Gogh a, gli “attivisti per il clima” tornano a colpire con un gesto tanto idiota quanto a rischio emulazione, da parte di analoghi idioti, si intende. Così, dopo la salsa di pomodoro gettata su “I Girasoli”, capolavoro dell’impressionismo esposto alla National Gallery di Londra, è statoun olio di Claudeal Museo Barberini di Postdam, in Germania. Dal pomodoro alle patate insomma, con due ambientalisti di Last Generation che stavolta hanno lanciato del purè. Fiero dello sfregio compiuto, il gruppo ha poi pubblicato su Twitter il video dell’attacco a “Il Pagliaio”, splendida opera dell’impressionista francese, chiedendo ai politici di adottare misure efficaci per contrastare il cambiamento climatico. L’entità del danno al capolavoro dideve essere ancora valutata, quel ...

