Il video con Jill Biden fischiata «da migliaia di tifosi di football» è stato alterato

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il 19 ottobre 2022 su Twitter èpubblicato un filmato che mostra la First lady americanasu un campo dainsieme ad altre sei persone, mentre viene pesantementedaipresenti allo stadio. Ilè accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «è statadadidiquando è apparsa a una partita dei Philadelphia Eagles domenica sera. I fan hanno soffocato i suoi tentativi di cantare insieme alla squadra una canzone di lotta». Si tratta di unmodificato, che veicola una notizia falsa. Il filmato originale è...

Il Fatto Quotidiano

Poi invece l'hai più vistole ciabattine rosa ed i pantaloni attillati Ti è salito addosso e ti ha baciato No dopo ilè entrato qui dentro che era una persona e quello che è adesso è ...Il tifoso era stato ripreso in un, divenuto poi virale, mentre spintona un tifoso interista che indossava la magliail numero 32, quella di Di Marco. Nelsi sente anche qualcuno dire: ... “Tommaso Zorzi limona in discoteca”: è finita con Tommaso Stanzani Il video del bacio diventa… Generazione Lol con Lillo lo spinoff per TikToker conduce Gabriele Vagnato tra i tiktoker Valentina Barbieri, Daniele Cabras, Chaima Cherbal ...il derby lombardo tra Milan e Monza è rossonero. La squadra di Pioli vince e convince contro i biancorossi: decidono le due reti di Brahim Diaz, il primo gol di Origi e Leao. Rossoneri primi ...