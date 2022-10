Il tifoso dell' Inter aggredito? Ci sono attenuanti Sconcerti | caos a Pressing

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Sconcerto aper le frasi di Mariosull'aggressione subita da unal terminea gara allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina, sabato sera. Come noto, un gruppo di tifosi viola ha malmenato un sostenitore nerazzurro, con un uomo che dagli spalti anzichévenire ha gridato "Buttalo giù". La stessa società viola (al centro di violentissime polemiche con il club nerazzurro per l'arbitraggio) ha condannato il gesto ma il giornalista del Corrierea Sera, tifosissimoa Fiorentina, pur stigmatizzando l'accaduto l'ha in qualche modo giustificato parlando di "". Un concetto che in rete ha scatenato le proteste di molti telespettatori di Italia 1. ...