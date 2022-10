Il sondaggione di Mentana | Meloni vola | Conte frena E il Cav dato clamoroso

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Giorgiacontinua are nei sondaggi. Nella rilevazione consueta del lunedì su Tg La7 a cura di Swg, Fratelli d'Italia cresce e guadagna quasi un punto percentuale in soli sette giorni. Il partito di Giorgiainfatti tocca quota 28,3 per cento. In seconda posizione con i dati invariati c'è il Partito Democratico con il 17 per cento. Attenzione poi alla flessione del Movimento Cinque Stelle che perde lo 0,3 per cento e si attesta al 16,4. La Lega guadagna lo 0,1 per cento e arriva all'8,6 per cento. Poi c'è il Terzo Polo che soprpassa Forza Italia con l'8,4 per cento. Tonfo azzurro, il partito del Cav per de l'1,3 per cento in soli sette giorni toccando il 6,2 per cento. Stabili Sinistra italiana e Verdi al 4,1 per cento, cala invece + Europa al 3,1 per cento. Nella rilevazione di Swg è stato poi chiesto agli elettori ...