Il sondaggio ‘hot’ | nel Nord Italia l’uomo aiuta nelle faccende di casa e le donne fanno più sesso

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Uno studio della Swinburne University of Technology è stato riprodotto inda Incontri-ExtraConiugali.com, il sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione, che ha potuto osservare che la propensione maschile a collaboraredomestiche è altissima a Milano (78%) ed a Torino (73%) e si riduce nel Centro e Sud: a Roma è del 32%, a Napoli del 17%, a Palermo del 12%. Incontri-ExtraConiugali.com: doveladomestiche, c’è più desiderio sessuale Dunque, il desiderio sessuale è maggiorecoppie doveladomestiche. Lo ...

