Il regalo di Totti a Chanel | l’incontro Ambra-Grignani | i gossip che vi siete persi

Leggi su dilei

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Week end “moscetto”, trascorso tra cambi dell’armadio svogliati e ultime incombenze in previsione del super ponte di Halloween che finalmente ci regalerà 4 giorni di vero relax (per molti, anche se non per tutti) e qualche gitarella fuori porta? Nessun problema, ci pensiamo noi a tirarvi su di morale con qualche imperdibile notizia diche magari vinel week end: nuovi amori, ritorni di fiamma improbabili, frecciatine tra vip e regali super lusso che ci fanno sognare…Pronti? Via! Il bacio di Sarah Felberbaum a Daniele De Rossi per la sua prima vittoria da allenatore. Prima vittoria di Daniele De Rossi da allenatore: la sua Spal ha sconfitto 5-0 il Cosenza nel decimo turno della Serie B. Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara era presente tutta la sua famiglia: la moglie, l’attrice Sarah Felberbaum; i genitori,i figli ...