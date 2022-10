Il quadro di Monet non è stato danneggiato dal purè | era protetto da un vetro

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il 23 ottobre 2022 numerose testate giornalistiche hanno riferito di un’azione dimostrativa avvenuta al Museo Barberini di Potsdam, in Germania, dove due membri del gruppo ambientalista “Last Generation” avrebbero lanciato deldi patate contro l’opera “Il Pagliaio” di Claude. Secondo alcune ricostruzioni circolate in un primo momento, l’opera non era «protetta da vetri» e questo particolare avrebbe comportato il danneggiamento della tela. Si tratta di un’informazione imprecisa, che veicola una notizia falsa. Il 23 ottobre 2022 due attivisti del gruppo di protesta per il cambiamento climatico Letzte Generation (in italiano “Ultima Generazione”) hanno lanciato deldi patate suldi Claude“Il Pagliaio”. L’olio su tela è uno dei 25 dipinti che l’artista ha realizzato ...

