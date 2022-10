Il prezzo del gas torna sotto i 100 euro al megawattora Previsti benefici già nelle bollette di novembre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022)del gas ancora in forte calo sul mercato di Amsterdam. Unsi scambia a 99, il 12% in meno rispetto a venerdì scorso e meno di un terzo in confronto al picco di 350raggiunto a fine agosto. Ildel gas rimane comunque molto alto se rapportato ai valori degli ultimi anni (intorno ai 20-30fino al 2020). Il minimo di seduta odierno è stato toccato a 93,8, arrivando ai valori più bassi da metà giugno. Molteplici i fattori che stanno schiacciando le quotazioni. Il clima eccezionalmente mite e le previsioni di un inverno non particolarmente rigido riducono i timori per il fabbisogno dei prossimi mesi. Gli stoccaggi sono ormai pieni e inpa è arrivato molto Gnl via mare, al punto che nei giorni scorsi al largo ...