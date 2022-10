“Il premier” o “la premier”? La Crusca smentisce le femministe

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Cosa vuoi che sia? Da una parte Laura Boldrini invoca la Treccani per dire che “i ruoli vanno declinati”, quindi si dice “la” e non “il”. Dalla stessa parte c’è Michela Murgia, secondo cui addirittura sarebbe questione di grammatica. Sempre in trincea c’è pure l’Usigrai, convinta che un qualche (inutile) manifesto per i giornalisti prescrive di “declinare al femminile i nomi” in ossequio al “linguaggio di genere”. E poi dall’altra c’è l’Accademia dellache chiude ogni polemica in favore di Giorgia Meloni: nel farsi chiamare “il presidente” infatti “non c’è nulla di strano”. Tutto legittimo. In una intervista all’Adnkronos, Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia dellaspiega che “i titoli al femminile sono legittimi sempre” e “chi usa questi femminili ...