Il Paradiso delle Signore anticipazioni 24-28 ottobre 2022 | il primo marito di Anna è vivo

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Giulia Vecchio e Emanuel Caserio Un segreto, destinato a sconvolgerevite, sta per essere svelato a Il, infatti, è tornata a Milano e racconta a Salvo una verità sconvolgente: il suoQuinto è. Cosa succederà? Di seguito ecco ledella settimana della soap. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1. Ilda lunedì 24 a venerdì 28 giugnoEzio e Veronica sperano nell’aiuto della Contessa per ottenere l’annullamento del matrimonio di lui e Gloria. Maria riceve i ...