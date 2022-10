Il Napoli sbanca Roma | tifosi estasiati | cori e festa all’esterno dell’Olimpico VIDEO

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Una vittoria preziosissima quella colta dalieri sera in trasferta sul campo della. Decisiva la rete di Victor Osimhen all’80’, che con un guizzo di rara bellezza ha prima beffato Smalling e poi fulminato Rui Patricio con un potente tiro di destro. Il successo per 0-1 lancia gli azzurri in testa alla classifica di Serie A, inoltre la squadra di Spalletti lancia un chiaro messaggio al campionato: per lo scudetto bisognerà fare i conti anche con ildeideldopo la vittoria con laIntanto ifannoe si godono il momento. Meravigliose scene di giubilo si sono viste dopo la fine della gara, quando i supporters partenopei hanno abbandonato lo stadio ...

