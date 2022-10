Il grande ritorno di Giorgia è Normale | il nuovo singolo annunciato da Rocco Papaleo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ildiè…! Questo è il titolo deldell’artista, che annuncia oggi il suo attesoin radio. Si intitolala canzone che la vedrà nuovamente in rotazione radiofonica e negli store digitali, un pezzo inedito che apre la strada al suoprogetto discografico di prossima pubblicazione. L’uscita dell’album non è ancora stata resa nota ma questo è il brano inedito che apre la strada al suo rilascio. Tutto lascia dunque ipotizzare che non manchi molto a dettagli ufficiali sul suoprogetto discografico. Intanto i fan potranno ascoltare, ildiin radio e in digitale da venerdì 4 ...

Primonumero

... prima di diventare il villain finale in Ildello Jedi. Allo stesso modo, l'ascesa di Sheev ... alla progressiva presa di potere di Palpatine, accettando anche di creare ilEsercito della ...Dopo aver sottolineato il significato deldi una manifestazione storica per Modena "che ha sempre vistopartecipazione", l'assessora Baracchi ha messo l'accento "sul valore di ... Rugby, grande ritorno degli Hammers. Vittorie in campo maschile e femminile window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-8848a2be-df2d-b795-c5a5-322fd58aff ...Dal 24 al 30 ottobre andrà in onda su Rai 1 “Reazione a Catena – La sfida dei Campioni”, il torneo che riunirà i top players del game show condotto da Marco Liorni. Tra le concorrenti in gara non ...