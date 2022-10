Il gradito ritorno di un vino leggendario

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ottobre 2022 segna un momento che appassionati e collezionisti aspettavano con impazienza, quello deldi Epokale Gewürztraminer Spätlese –culto dell’Alto Adige – dopo un anno di assenza dovuta alla scelta di non rilasciare gli esemplari 2014. Un’attesa alimentata dalle premesse eccellenti che l’annata 2015 ha riservato alla varietà, confermate dai 98 punti assegnati da Michael Garner per Decanter, tra le più importanti pubblicazioni internazionali legate al mondo dell’enologia. Il nuovo Epokale testimonia l’evoluzione stilistica di questa perla di Cantina Tramin che a partire dal 2009 si è posta l’obiettivo di raggiungere maggiore eleganza e armonia, attraverso una minore concentrazione e dolcezza residua. Tuttavia la stessa cantina è rimasta sorpresa dal risultato raggiunto dal lungo affinamento delle bottiglie in miniera: con il passare ...

Agenzia ANSA

Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 31 ottobre ci sarà un. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea rivelano che Camillo tornerà a Palazzo Palladini, mentre Alberto farà racconti inquietanti ai bambini del ...Potrebbe esserci untra le fila del B ayern Monaco , quello di Arjen Robben . Ebbene sì, perché l'ex calciatore sembra essere in contatto con la dirigenza bavarese per un futuro ruolo in società. Secondo ... Gradito ritorno al Teatro per l'apprezzato Nikolas Nägele Le anticipazioni di Un posto al sole del 31/10: Alberto fa racconti inquietanti ai bambini del palazzo, Camillo, Bianca e Jimmy cercano i fantasmi ...Arisa lascia senza fiato sui social: una divina rappresentazione di bellezza e sensualità nel suo ultimo shooting, look nuovo e posa provocatoria.