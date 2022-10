Il dolore di Nikita Pelizon | “A 16 anni ho provato a suicidarmi”

(Di lunedì 24 ottobre 2022), una tra le concorrenti che nella Casa del Grande Fratello Vip hanno dimostrato maggiore profondità, ha raccontato il momento buio vissuto: “Non è sempre una passeggiata semplice. Anche io da piccola ho affrontato un momento complicato. Avevo poco più di 16e ho pensato di andarmene. In un certo momento della vita mi sono detta ‘decido io quanto vivere’. E era arrivato il momento in cui pensavo di andarmene davvero. Avevo preparato tutto per farlo. Poi mi hanno fermata appena in tempo. Adesso però vedo la luna, le nuvole, ascolto le persone e penso che se avessi fatto quel passo non avrei vissuto tutto questo. Quindi sono felice che sia andata così”.si è aperta ai compagni raccontando lati inediti del suo vissuto e del suo passato. Dalla depressione ai rapporti ...

... "Quando sono uscito dalla casa ho portato con me ilanzichè la solidarietà di 22 persone, ... Non accuso tutti: escluso, Antonella e Pamela ". Il racconto di Bellavia In studio, insieme al ...Con una clip mandata in onda Signorini ripercorre tutto quel che è accaduto contro. Cristina ... Pensavo di aver lasciato andare tutto il mioe invece no, è riuscito fuori. Non ce la ...Dopo aver raccontato in studio il forte disagio vissuto all'interno della Casa del "Grande Fratello Vip" , Marco Bellavia è rientrato nella Casa di Cinecittà nella puntata di giovedì 20 ottobre per un ...Nikita Pelizon confessa di essere stata cacciata a 18 anni dai genitori per ben 2 volte: la confessione a George Ciupilan al Grande Fratello Vip 2022 ...