Il delirio femminista contro la maschilista Meloni

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Dopo l'Usigrai pure Boldrini e Murgia in campo: scomodano la grammatica per darlae tirano in ballo i diritti delle donne che, però, sono un tema ben più serio

Una donna anti -a Palazzo Chigi: a sinistra non si capacitano della impresa di Giorgia Meloni , prima donna premier nella storia della Repubblica. E pur riconoscendo la portata 'storica' ed 'epocale' dell'..." La Russa nostalgico del ventennio, Fontana omofobo ". Quello di Iratxe Garcia Perez , 48 anni,e presidente del gruppo dei Socialisti e democratici, è l'ennesimo attacco denso dei soliti pregiudizi e luoghi comuni da parte di un politico europeo che non fa nemmeno finta di rispettare ... Meloni, delirio della firma di Repubblica: "Ha vinto perché gli uomini di FdI..." Dopo l'Usigrai pure Boldrini e Murgia in campo: scomodano la grammatica per dar contro la Meloni e tirano in ballo i diritti delle donne che, però, sono un tema ben più serio ...Giorgia Meloni chiarisce che si farà chiamare “il presidente, non la”: dal primo premier donna della storia d’Italia uno schiaffo culturale e morale alle devianze linguistiche del femminismo di faccia ...